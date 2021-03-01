В Авангарде на ходу загорелась фура 14 Новости

28 февраля в 16:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузовика в пгт Авангард Овидопольського района.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, это произошло на перекрестке улиц Ангарская и Фруктовая.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили возгорание кабины и салона грузового автомобиля Scania.

В 16:40 пожар был локализован и в 16:54 ликвидирован на площади 5 кв.м.

Во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги водитель, которого каретой скорой помощи в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Предварительная причина пожара — возгорание проводки.