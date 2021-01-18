В Аркадии горел отель: два человека погибли, пятеро пострадали от огня 95 Новости

В ночь с 17 на 18 января горела гостиница Аrcadia Аpartments на улице Посмитного. В результате пожара погибли два постояльца – мужчина и женщина, еще пятерым потребовалась медицинская помощь. Двое людей до сих пор остаются в больнице.

Огонь охватил площадь 1200 м². Возгорание тушили 65 пожарных и 12 единиц техники.

В полиции открыли уголовное дело по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Там рассматривают две версии пожара – неисправность проводки и неосторожное обращение с огнем.

11 постояльцев гостиницы горсовет разместил в другом отеле.