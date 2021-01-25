В 373 детсадах и школах Одессы ищут бомбы 114

Cледственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели проверяют информацию о минировании учебных учреждений Одессы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что заминированы 373 детских садов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов Одессы и области.

Учебный процесс остановлен.

Напомним, по поручению мэра из-за участившихся «минирований» детсады в Одессе возьмут под усиленную охрану. Так, 15 января проверяли аналогичную информацию о минировании 185 детсадов, а 20 января искали мины в 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе. В обоих случаях информация не подтвердилась.