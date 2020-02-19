В 2020 году в Одессе планируют купить два эвакуатора для инспекторов по парковке: цена каждого может составить от 80 тысяч долларов 60 Новости

В этом году муниципальный департамент транспорта планирует закупить два спецтранспорта для эвакуации неправильно припаркованных авто в Одессе.

Об этом рассказал начальник ведомства Александр Илько.

По его словам, в городской программе «Безопасность дорожного движения в городе Одесса» заложен бюджет на покупку двух эвакуаторов. Транспорт обещают приобрести новый.

«Мы изучили опыт других городов. Планируем, что эвакуатор должен быть грузоподъемностью не менее 2,5 тонн, чтоб поднимать не только легковые автомобили, но и большую технику. В среднем, цена такого эвакуатора – от 80 тысяч долларов за единицу», – отметил он.

В идеале, считает Илько, для Одессы будет достаточно до 10 таких спецмашин при слаженной работе как инспекторов по парковке, так и полиции. Приобрести все 10 за такую цену можно будет в течение трех лет.

Также директор департамента рассказал и про возможную штрафплощадку, куда будут эвакуировать машины нарушителей. Пока в ведомстве не определились, на чьем балансе она должна быть. Александр Илько считает, что, возможно, штрафплощадку передадут департаменту коммунальной собственности или новому профильному КП.

В планах создать такую площадку как в городе, так и за его пределами. В черте Одессы штрафплощадка нужна будет для того, чтобы быстро эвакуировать авто, а также чтоб водитель легко мог забрать его обратно. А вот за пределами города участок планируют для хранения «брошенок» – тех авто, которые сегодня бесхозно занимают квадратные метры во дворах или в целом по городу, а собственники не хотят ими заниматься.

Отметим, с 9 сентября по 31 декабря по данным департамента инспекторами по парковке было составлено 2359 постановлений на общую сумму 1 млн 80 тысяч гривен. Фактически оплачено в городской бюджет – 320 тысяч гривен.

Напомним, инспекторы по парковке начали работать 9 сентября. Они выписывают штрафы на сумму от 255 до 510 гривен в зависимости от нарушения. Если оплатить штраф в течение первых 10-и дней, сумма штрафа сокращается вдвое. Если водитель за 30 дней так и не оплатит штраф, с каждым просроченным днем цифра будет увеличиваться, а затем может последовать арест имущества.

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