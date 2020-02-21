В 2019 году на ремонт школ, детсадов и стадионов из муниципального бюджета выделили почти 500 млн гривен 18 Новости

В 2019 году при ремонте и реконструкции объектов недвижимости за счет городского бюджета приоритет отдан учреждениям образования. Для этого выделено 457 млн грн., что на 100 млн больше, чем в предыдущем году.

Данные средства направлены на ремонт и реконструкцию 70 объектов, среди которых школы, детские сады, пришкольные стадионы, спортивные площадки.

Об этом на пресс-конференции в центре Odessit рассказала заместитель начальника управления капитального строительства горсовета Лариса Янушкевич.

В частности, закончен капитальный ремонт лицея №81 на Фонтанской дороге, школ № 26 на Старопортофранковской, № 84 на Академика Глушко, №110 на Василя Стуса , детских садиков на Паустовского и Балковской. На этих объектах проведены внутренние работы, ремонт кровель, фасадов, внедрение энергосберегающих технологий и благоустройство территорий.

«Кроме того, сделана реконструкция пяти пришкольных стадионов. В них обустроены футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, беговые дорожки. В нынешнем году запланированы работы на других стадионах и благоустройство школьных дворов», – заключила Лариса Янушкевич.

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