В 185 одесских садиках ищут бомбы

15.01.2021 12:11
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Новости

Полицейские проверяют информацию об угрозе взрывов в детсадах Одессы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, на электронную почту поступило письмо о том, что 15-го января с 15:00 до 24:00 произойдут взрывы  в 185 детских садах.

На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Директор департамента горсовета Елена Буйневич сообщила в свою очередь, что руководители учреждений дошкольного образования действуют по установленному порядку: дети находятся на прогулке до проверки сообщения в этом саду, родители получают информацию о событии и могу по желанию забрать ребенка домой, после проверки дети возвращаются в группы.

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