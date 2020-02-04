В 17 районах, 8 ОТГ и 6 городах Одесской области на карантин закрылись школы и детсады 72 Места, Новости

Из-за высокого уровня заболеваемости приостановлен образовательный процесс в 337 учреждениях среднего образования из 2020, которые находятся на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

По состоянию на 4 февраля также введен карантин в 152 дошкольных учреждениях.

Школы закрыты в городах областного значения: Одессе, Белгороде-Днестровском, Измаиле, Теплодаре, Черноморске и Южном.

В населенных пунктах Ананьевского, Арцизского, Балтского, Березовского, Белгород-Днестровского, Беляевского, Болградского, Захарьевского, Ивановского, Измаильского, Килийского, Лиманского, Николаевского, Овидиопольского, Окнянского, Раздельнянского и Саратского районов.

А также в ОТГ – Авангардовской, Затишанской, Знаменской, Коноплянской, Красносельской, Маяковской, Цебриковской и Старокозацкой.

Напомним, с 28 января на двухнедельный карантин закрыли одесские школы. После этого ввели карантин в школах Южного и Измаила.

Также временно прекратили образовательный процесс школы в Лиманском, Ананьевском, Беляевском, Болградском, Саратском и Килийском районах. А затем на карантин закрыли школы и детские сады еще в четырех районах области и в трех территориальных громадах.

А 2 февраля на карантин закрыли школы и детские сады в Черноморске, и детские сады в Измаиле.

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