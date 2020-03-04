Уже полсотни судов лишились флага за заходы в порты оккупированного Крыма 25 Места, Новости

Уже пятьдесят судов лишились флага за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова.

Как сообщил глава мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, главная заслуга в этом принадлежит посольству Украины в Великобритании, которое выполняет функции постоянного представительства нашей страны при Международной морской организации (IMO).

Лишения судов-нарушителей флагов украинские дипломаты добиваются с 2017 года. Для этого они обращаются к соответствующим морским администрациям стран мира. Используются материалы морской группы волонтеров центра «Миротворец» (Екатерины Яресько), мониторинговой группы ИЧСИ, редакции портала Blackseanews и организации «Майдан закордонних справ».

Отметим, что лишение флага бьет по карману судовладельцев: перерегистрация в другой стране стоит от 10 до 100 тысяч долларов США.

В 2017 году было наказано 13 нарушителей, ходивших под флагом Монголии и Танзании, в 2018-м — 18 (Коморские острова, Сьерра-Леоне, Танзания, Того), в 2019-м — 16 (Камерун, Коморские острова, Ливан, Монголия, Палау, Панама, Того). В этом году без флагов остались три судна: FEDERAL ADI (ходило под флагом Белиза), BELLATRIX (Боливия), PAWELL (Камерун).

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