Уволенный из-за журналистского расследования начальник Одесского СИЗО может вернуться на должность

Соответствующую информацию опубликовало Министерство юстиции.

Правда, по результатам медосмотра его не допустили к экзамену по физической подготовке, который был первым этапом конкурса, точнее врач запретил принуждать его к этому этапу.

Ранее министр юстиции Денис Малюська подписал распоряжение об увольнении с должности начальника «Одесского следственного изолятора» Владимира Шевченко.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, обнародованным 16 октября 2019 года в материалах журналистского расследования “Слидство.Инфо” «Тюрьма возможностей».

В частности, журналисты взяли интервью у одного из бывших заключенных одесского СИЗО, который рассказал о том, как его сначала безосновательно отправили в карцер учреждения, а потом вымогали две тысячи долларов.

Тогда, по информации СБУ, предварительная проверка установила, что только за 2018 год на эту карточку перечислил более 2,3 миллионов гривень.

Позже своих должностей лишились и двое других фигурантов журналистского расследования.

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