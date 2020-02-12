Управление капстроительства провело фиктивные тендеры на ремонт зданий полиции 35 Новости

Стоимость ремонтно-реставрационных работ на двух памятниках архитектуры на ул. Еврейская, 12-14, где располагается областной главк полиции, составит 40 млн гривен.

Два аукционы на определение подрядчика по ремонту зданий на ул. Еврейская прошли 11 февраля 2020 года. Хоть в самих зданиях на ул. Еврейская, 12-14 и располагается ГУ НП в Одесской области, но заказчиком работ выступило управление капитального строительства Одесского горсовета. Таким образом, здания полиции будут отреставрированы за деньги городского бюджета. В свою очередь дом Гоголя, который принадлежит городскому совета, власти не хотят ремонтировать, выдумывая различные небылицы.

Сразу отметим, что все участники двух торгов фактически являются связанными между собой компаниями и проходят по ряду уголовных производств по растрате бюджетных средств на подрядах от управления капитального строительства Одесского горсовета. Но тем не менее это не помешало им подаваться на участие в тендере на реставрацию здания правоохранителей.

Согласно результатам аукциона, предварительным победителем в тендере на ремонт здания на ул. Еврейская, 14 стало ООО «Спецмонтаж БАО». Компания согласилась выполнить ремонтные работы за 18 684 900 грн., что на 4 200 грн. меньше от ближайшего конкурента в лице ПКП «Таурус». В соседнем здании под номером №12 участвовали компании «Элитмегастрой» и уже знакомая нашим читателям по разоблачительным статьям компания «Строй-Элит». «Строй-Элит» согласилась выполнить реставрацию здания на ул. Еврейская, 12 за 20 999 990 гривен. Компания-конкурент «Элитмегастрой» предложила цену в 21,45 млн гривен и ни разу ее не понижала.

Участники первого тендера – компании «Спецмонтаж БАО» и «Таурус» выступают фигурантами уголовного производства №42019160000000430 от 13.08.2019 года по растрате бюджетных средства при выполнении ремонтных и строительных работ, где заказчиком также выступало управление капитального строительства ОГС. В августе 2019 года следователи провели обыск, в ходе которого изъяли документы и компьютерную технику. Изъятые документы дали возможность следователям прийти к выводу, что компания «Таурус» и «Спецмонтаж БАО» осуществляют общую хозяйственную деятельность в одном помещении. Кроме этого, следователи установили, что директора и учредители этих предприятий связаны между собой.

Компания-конкурент «Таурус» также осуществляет строительство 10-этажного жилого дома в Суворовском районе по заказу Одесской мэрии. Правоохранители установили, что компания закупала строительные материалы по завышенным ценам. Так, ООО «Таурус» закупило у ООО «Техбилдинг» кирпич по цене 9,14 грн. за шт. В то же время продавец (ООО «Техбилдинг») покупал кирпич у ООО «Стройсфера груп» по цене 4,95 грн./шт. Одесский горсовет, конечно же, оплатил строительные работы, которые выполнила компания «Таурус» по завышенным ценам. Кроме этого, было также установлено, что директором и учредителем ООО «Таурус» и ООО «Техбилдинг» являлось одно и то же лицо. Сам продавец кирпичей после начала уголовного производство поменял место регистрации и состав учредителей.

Отметим, что начальника управления капитального строительства Бориса Панова подозревают в присвоении бюджетных денег при заключении ряда многомиллионных договоров со строительной фирмой «Строй-Элит», которая предложила наименьшую стоимость работ в тендере на ремонт здания на ул. Еврейская, 12.

Конкурентом ООО «Строй-Элит» в тендере на ремонт здания ГУ НП в Одесской области было ООО «Элитмегастрой», которое имеет только один подписанный договор на капитальный ремонт пола актового зала общеобразовательной школы №62 на проспекте Шевченко, 10 на сумму всего лишь 127,5 тыс. грн. Сама компания была создана только в мае 2019 года.

Таким образом, смело можно делать вывод, что горсовет в очередной раз разыграл фиктивный тендер на ремонт зданий-памятников архитектуры в центре города. Комичность ситуации состоит в том, что фигуранты уголовных производств, расследуемых полицией будут занимается ремонтом зданий ГУ НП в Одесской области. Можно ли говорить об объективности следствия в таком случае? И зарегистрирует ли полиция очередное уголовное производство по ремонту здания самой полиции?

На сегодняшний день компания «Спецмонтаж БАО», претендующая на победу в первом тендере, не имеет ни одного заключенного договора с какими-либо бюджетными структурами. Стоит отметить, что в прикрепленных документах компания «Спецмонтаж БАО» предоставила отзыв об аналогичных работах от компании «Строй-Элит». ООО «Таурус» регулярно становится победителем в тендерах от Одесского городского совета и сумела подписать 46 договоров на сумму более 245 млн грн.

Компания-победитель в тендере по зданию №12 подписала с Управлением капитального строительства Одесского горсовета восемь договоров на общую сумму практически 110 млн гривен. Среди прочего, ООО «Строй-Элит» также выполняет реставрацию здания прокуратуры Одесской области на ул. Дерибасовская, 4, где стоимость работ уже перевалила за 66,6 млн гривен. Само здание принадлежит государству в лице Генеральной прокуратуры Украины.

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