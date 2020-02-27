УКС объявил тендеры на 132 миллиона 48 Новости

24 февраля Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендеры на ремонт двух школ и двух больниц на общую сумму 132 миллиона гривен. Об этом сообщает на сайт публичных закупок Prozorro.

Ремонт запланирован в школе №41 на Мичурина,9 и №39 на Успенской, 20.

На ремонт школы №41 УКС готов потратить 22 миллиона гривен. Торги запланированы на 12 марта.

Напомним, ранее по заказу УКСа выполнялся капремонт стадиона школы №41. Тогда торги выиграло ООО “Соттосервис”. Тогда Приморский районный суд поручил экспертам Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Украины проверить объемы и стоимость выполненных работ по капремонту стадиона, которые обошлись в 9 млн гривен.

Еще один тендер объявлен на ремонт помещений школы №39 на улице Успенской, 20.

На проведение работ заложено почти 29 миллионов гривен. Торги назначены на 12 марта. Планируется усиление кирпичных стен металлическими балками, замена окон, дверей, ворот, ремонт пола, канализации и т.д.

Также объявлены тендеры на капремонт двух больниц города – №8 по Фонтанской дороге, 110 и №11 на Воробьева, 5.

В больнице №11 планируется капремонт корпуса приемного отделения. Бюджет работ – 63,6 млн гривен.

На ремонт больницы №8 запланировано потратить 18,3 миллиона.

Аукционы запланированы на 12 марта.

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