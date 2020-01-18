Украинские и американские военные проведут в Одессе совместные учения 19 Новости

Учения Нерушимая устойчивость-2020 состоятся 5-9 октября этого года в Одессе.

Украина и НАТО окончательно согласовали будущие совместные учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая стойкость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые пройдут в октябре 2020 года в Одессе.

Соответствующий документ вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали во время поездки Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, пишет пресс-служба украинского правительства.

"Нам необходимо больше учений и больше совместных действий с НАТО. Сегодня мы делаем ещё один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной стойкости в противодействии гибридным угрозам", - сказал Кулеба.

Учения "Нерушимая стойкость - 2020" пройдут 5-9 октября 2020 года в Одессе. Участники с Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель этих учений - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

С украинской стороны участие представители свыше 20 ведомств, в числе которых СНБО, Минобороны, МИД, МВД и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Мининфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также к учениям присоединятся НАК «Нафтогаз України», Институт стратегических исследований.