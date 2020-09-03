Учитель информатики из Одессы вошел в десятку лучших педагогов Украины, победитель получит 250 тысяч гривен (ссылка на голосование в тексте) 156 Новости

В конкурсе на лучшего педагога Украины приняло участие почти три тысячи преподавателей, 760 из них прошли предварительный отбор. Интересно, как распределялись заявки: больше всего запросов поступило от учителей физкультуры, на втором месте – преподаватели английского, на третьем — учителя младших классов.

Олег Пустовойт, учитель информатики одесской школы №65, дошел до десятки лучших, у него есть реальный шанс получить главный приз конкурса Global Teacher Prize Ukraine — 250 тысяч гривен. Лучшего учителя определит жюри, но мнение пользователей интернета тоже учтут — приз зрительских симпатий получит учитель, набравший наибольшее количество голосов.

Олег Пустовойт известен в педагогической среде тем, что его ученики неоднократно становились победителями международных олимпиад и конкурсов. С дипломами победителей ребята приезжали из Украины, Беларуси, Румынии и Болгарии. Кроме того, Олег Пустовойт постоянно занимается самообразованием, изучает веб-дизайн, векторную графику, 3D-анимацию и видеомонтаж.

«Если видишь современный инструмент с новыми возможностями, которые дадут тебе и ученикам новые качественные компетентности, то не жди, когда кто-то внедрит его, разработает методику использования и введет его в образовательной практики. Бери и делай сам!», — так учитель информатики комментирует свое отношение к изучению новых технологий и инструментов.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич призывала одесситов поддержать Олега Пустовойта в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine. Проголосовать за одесского педагога можно по этой ссылке.