Убийцу 11-летней жительницы Одесской области посадили на 15 лет

Об этом сообщает Украинская служба информации.

Во время обращения с последним словом Тарасов достал лезвие и нанес себе 10 удавов по шее. Его угомонили конвоиры и вывели из зала. Поскольку серьезных повреждений не было, медики разрешили обвиняемому принимать участие в судебном заседании.

По данным суда, умерла 11-летняя Даша Лукьяненко от потери крови: Тарасов нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Согласно экспертизам, изнасилования не было, однако суд посчитал, что обвинения прокуратурой доказаны, кроме одного — статьи про надругательство, так как сбросив труп в выгребную яму, Тарасов хотел избежать наказания и скрыть следы преступления, а не хотел издеваться над телом. В остальном доказательства свидетельствуют о вине Тарасова.

Также суд отметил, что насилия со стороны правоохранителей во время допросов в отношении Тарасова не было. Это подтвердило расследование ГБР в Николаеве.

Во время пребывания в СИЗО Тарасов рассказал соседям по камере, что планировал достать тело, обмыть его и переложить в другое место. Но поскольку запись этих разговоров полиция получила незаконно, без нужных разрешений, суд их в качестве доказательств принять не может.

Также во время судебного заседания стало известно, что Тарасов психически здоров, действовал умышленно и понимал, что совершает, адекватно оценивая свои действия.

Так как он частично признал свою вину, попросил прощения, несудимый, имеет хорошие отзывы, суд приговорил Тарасова к 15 годам лишения свободы.

Также суд удовлетворил иск об ущербе в 836 тысяч гривен, сюда включаются растраты на бензин 1133 гривен, на похороны 35 тысяч и моральную компенсацию 800 тысяч гривен. Также он должен будет возместить 117 тысяч гривен государству за проведенные экспертизы.

Законных оснований для пожизненного срока для Тарасова коллегия не увидела.

Родители Даши Лукьяненко будут подавать апелляцию и требовать пожизненное для Николая Тарасова.

Прокурор сказал, что возможно прокуратура также подаст апелляцию, если так решит группа прокуроров, занимающихся делом. Мотивом он назвал месть Тарасова своему отцу. Говорит, следователям не удалось установить участие в этом деле родителей Тарасова. Также прокурор добавил, что Тарасов убил девочку из мести отцу, так как родитель постоянно на примере Даши поучал его, унижал и т.д.