У жителя Одесской области изъяли два пистолета с ружьем и наркотики 31 Криминал, Люди, Новости

Подольские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего мужчины, который незаконно хранил оружие и наркотические средства.

Правоохранители изъяли патроны, два пистолета, один из которых был переделан под стрельбу боевыми патронами, и обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Все оружие, которое по заключению экспертизы является огнестрельным, мужчина хранил без предусмотренного законом разрешения.

Кроме того, у правонарушителя обнаружили запасы марихуаны и амфетамина общим весом почти триста граммов. По его словам, запрещенные вещества он хранил для личного употребления.

Действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) и ч. 3 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

После проведения всех необходимых следственных действий обвинительный акт направили в суд, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.