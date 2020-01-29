У школах Ізмаїла на Одещині оголосили карантин через грип та ГРВІ

У школах міста Ізмаїл Одеської області у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип з 30 січня оголошено карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради Ізмаїла, відповідний наказ видано керівництвом відділу освіти Ізмаїльської міськради.

Згідно з документом, заняття у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста припинені по 5 лютого включно.

На цей період будуть також припинені всі заплановані школами культурно-масові, а також спортивні заходи.

«Закриваються також позашкільні установи, де є велике скупчення дітей. На даний момент епідпоріг у нашому місті не перевищено, однак з кожним днем кількість хворих дітей збільшується на 5-7%... Якщо на середу, 5 лютого, ситуація не покращиться, вимушені шкільні канікули продовжать», - повідомили в прес-службі.

Окремі навчальні заклади в Ізмаїлі були закриті на карантин кілька днів тому. Зокрема, напередодні міський голова Андрій Абрамченко заявив, що у зв'язку зі зростанням випадків захворюваності на ГРВІ та поодинокими випадками на вітряну віспу з 29 січня призупинено навчальний процес в школах №№1, 9 та 10, в третій школі - ще в двох класах (першому і четвертому), в дитсадку «Гвоздичка» і в ряді груп дитсадків «Парус» і «Берізка».

28 січня для проведення профілактичних заходів тимчасово припинені заняття в Ізмаїльському українському ліцеї ім. Шевченка і в загальноосвітній школі №2.

Також з 27 січня на профілактику закриті дитсадок «Струмочок» та ряд груп в дитсадку «Теремок».

Передбачалося, що профілактика триватиме не більше п'яти днів.

В Одесі через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ з 29 січня в школах міста на два тижні вводиться карантин.

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