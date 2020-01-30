У основания Потемкинской лестницы построят торговый центр 88 Новости

Двухэтажный торговый павильон с офисными помещениями, кафе и музеем кино собираются построить на ул. Приморской, прямо у основания Потемкинской лестницы. Все разрешительные документы на строительство компания «Виннер-Одесса» получила в прошлом году в городском Департаменте архитектуры, сообщает сайт «Думская». Фирме принадлежит участок площадью 0,1184 га, бывшая стоянка «Интуриста». Как известно, раньше, в советское время, там парковались автобусы для пассажиров лайнеров, которые причаливали к Морвокзалу. Согласно документам, земля предназначена «для другого историко-культурного назначения». Т.к. это территория центрального исторического ареала, территория памятника градостроительства «Старая Одесса», а также комплексная охранная зона исторического центра города, поэтому проектное решение нужно будет согласовывать с органами охраны культурного наследия.

Однако в компании «Виннер-Одесса» заверяют, что будущее двухэтажное здание не нарушит ансамбль лестницы. «Оно не будет возвышаться над парапетом и подпорной стеной Греческого парка. Кроме прочего, в здании разместится музей кино», — подчеркнул представитель фирмы, пишет сайт «Думская».

Интересно, что чиновники от архитектуры, которые выдали компании все необходимые градусловия, сослались на детальный план территории в границах Военного спуска, улицы Приморской, переулка Андросовского и Одесского порта. При этом сообщается, что участок под ТЦ планируется немного в другом месте. К слову, площадь будущего торгового центра — 635,1 кв. м, а общая площадь застройки составит 395 кв.м. Учредителями «Виннер-Одесса» являются Андрей Сухоруков и две супруги депутатов Одесского горсовета от партии «Доверяй делам»: Юлия Иваницкая (жена Александра Иваницкого) и Наталья Шумахер (жена Юрия Шумахера). Фирма входит в группу «Рост», которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Одной из известных компаний группы является «Ростдорстрой» (ее совладелец – депутат Юрий Шумахер).

Напомним, в 2004 г. компания «Архмастер» под руководством архитектора Александра Голованова предложила проект стеклянного ансамбля торговых павильонов под Потемкинской лестницей. Однако реализовать его так и не удалось.

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