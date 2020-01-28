У одесситов снова украли детский сад — депутат раскрыла схему 99 Места, Новости

Разваливающийся детский сад на Французском бульваре в переулке Каркашадзе снова оказался в центре скандала. Буквально вчера мэр Одессы Геннадий Труханов на аппаратном совещании убеждал всех, что садик находится в собственности громады и ищутся пути решения по его восстановлению с привлечением некоего инвестора. Как уже вечером депутат горсовета Ольга Квасницкая сообщила, что на самом деле перед Новым Годом территорию уже сдали в аренду на 49 лет никому неизвестной общественной организации «Центр всестороннего физического и психологического развития инвалидов и детей-инвалидов «А-Б-В-Г-Дейка». Как сообщает сайт «УСИ«, учредителями организации является одна семья, которая имеет отношение к ряду частных фирм, связанных со строительными работами.





Когда Квасницкая пришла в Департамент коммунальной собственности, чтобы ознакомится с договором аренды, то ей отказали в этом. Она прождала весь вечер в департаменте, в это время руководство с документами в руках куда-то срочно бежало. По ее мнению, это были документы на аренду с «липовой» организацией инвалидов.

Напомним, что детский сад №39 в переулке Каркашадзе, 4 официально находится на капитальном ремонте уже более десяти лет. Это очень лакомый кусочек для застройщиков. Распоряжением Одесского городского головы от 14.03.2014 №139-01р данное помещение было передано в аренду общественной организации «Взаимопомощь и защита» для размещения частного дошкольного учебного учреждения за 1 гривну в год. Однако горе-арендаторы ничего не делали с территорией, а за время их «хозяйской деятельности» здание горело несколько раз. Под общественным давлением мэрия расторгла договор. Но теперь получается, что подписан новый договор на тех же самых условиях, с такой же мнимой общественной организацией, которая существует только на бумаге.

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