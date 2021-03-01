У привитых от ковида одесских медиков появились осложнения 12 Новости

​Осложнения после вакцинирования от COVID-19 появились у 22 медицинских работников в Одессе.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко, у медиков, которые получили прививку, зафиксировано повышение температуры до 38,5 градусов и сыпь.

25 февраля вакцинировали 60 отрудников инфекционной больницы, 26 февраля привили только 27 сотрудников 5-й больницы, хотя планировалось привить 67. У некоторых уже ухудшилось самочувствие.

26 врачей в Одессе уже отказались от вакцинации. Причем многие объяснили свой отказ тем, что ожидали вакцину Pfizer, а не индийский Covishield.

Тем не менее вакцинация продолжается: на этой неделе должны получить прививку сотрудники 10-й больницы, первой ГКБ, второго роддома и 3-й детской больницы.