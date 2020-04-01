Турецкую компанию повторно не допустили к участию в тендере на ремонт Новощепного ряда 54 Новости

Компания «Онур конструкцион интернешнл» подала жалобу на действия одесских дорожников и теперь судьбу тендера предстоит решить Антимонопольному комитету Украины.

ВОдессе продолжается эпопея с тендером на ремонт полностью разрушенной улицы Новощепной ряд. Первый раз на участие в аукционе подались компания местного депутата Юрия Шумахера «Ростдорстрой» и дочернее предприятие турецкой компании «Онур Констрацион». Исход тендера был очевиден изначально и, конечно же, предложение турецкой компании было отклонено якобы из-за проблем с документами. Стоит отметить, что «Ростдорстрой» является монополистом дорожных работ в Одессе и области. На сегодняшний день депутатская компания на договорах с управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета заработала 583 млн гривен, а от службы автомобильных дорог в Одесской области — 1,8 млрд гривен. «Онур Констракцион Интернешнл» не имеет опыта работы в Одесском регионе, но на других контрактах по всей Украине заработала более 21,5 млрд гривен.

После поднятого скандала с дисквалификацией единственного конкурента компании «Ростдорстрой» в горсовете объявили, что будет проведен повторный тендер. Но, как оказалось, турецких гостей не рады видеть даже на повторном тендере. 16 марта 2020 года управление дорожного хозяйства ОГС отклонило предложение «Онур Констракцион Интернешнл».

Причиной отклонения тендерного предложения турецкой компании стало то, что в документах был указан срок действия предложения в течение 91 дня с даты конечного срока подачи тендерных предложений. В свою очередь, в отказе управления дорожного хозяйства ОГС указано, что срок действия предложения должен определяться участниками торгов в течении не менее 90 рабочих дней с даты конечного строка подачи тендерных предложений.

На такой глупый отказ «Онур Констрацион Интернешнл» 20 марта 2020 года, конечно же, подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины. В своей жалобе компания настаивает, что законодательством в перечне информации, которая должна предоставляться участниками торгов, и вовсе не предусмотрена форма «Предложение», которой устанавливается срок действия предложения.

Также, по мнению компании, тендерная форма «Предложение» вообще не относится к любой категории документов, которые должны анализироваться заказчиком на стадии рассмотрения предложений. Кроме этого управление дорожного хозяйства ОГС не устанавливало ограничений по сроку, в течение которого тендерное предложение считается действительным. Также одесским чиновникам не понравилось, что компания не указала «рабочих» дней, что в принципе относится к несущественным ошибкам.

Своим решением от 24 марта 2020 года АМКУ приняло жалобу «Онур Констракцион Интернешнл» к рассмотрению.

Стоит отметить, что по странному стечению обстоятельств, в аналогичном документе компании «Ростдорстрой», из-за которого возник спор, информация указана как раз с замечаниями одесских чиновников.

Очевидно, что управление дорожного хозяйства Одесского горсовета играет на стороне фирмы депутата от промэрской «Доверяй делам». Весьма схожая ситуация произошла и со львовской фирмой на тендере на строительство эстакады Трассы здоровья. Тогда ЧП «Мостостроительное управление №1» предложило цену ниже, чем депутатская «Ростдорстрой». Вместо того, чтобы сэкономить бюджетные средства и подписать договор со львовской компанией, в мэрии решили отменить закупку по причине «отсутствия дальнейшей необходимости». Впрочем, уже через некоторое время тендер был объявлен повторно и победителем на этот раз конечно же стала компания «Ростдорстрой».

Очень слабо верится, что турецкая компания, которая уже не первый год работает в Украине и выполняет подряды любой сложности, не смогла правильно подготовить документацию на капитальный ремонт улицы Новощепной ряд. Очевидно, что дорожная мафия в Одесском горсовете просто не хочет отдавать тендер стоимостью в 165 гривен в чужие руки. Это также создаст опасный прецедент в следующих многомилионных закупках. Если же «Онур Констракцион Интернешнл» не допустят к участию в тендере, то о какой инвестиционной привлекательности нашего города можно говорить, ведь у тебя могут отобрать победу прямо из рук.