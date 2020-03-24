Труханов снова передумал: в одесском общественном транспорте смогут ездить только избранные 60 Люди, Новости

В мэрии Одессы дезавуировали сегодняшнее заявление директора муниципального департамента транспорта Александра Илько.

Как отмечается в новом сообщении муниципалитета, с завтрашнего дня общественный транспорт города — автобусы, троллейбусы и трамваи — будет осуществлять перевозку исключительно сотрудников государственных, правоохранительных и муниципальных органов, а также предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Илько, напомним, утверждал, что в первые дни право на проезд в общественном транспорте получат все, кто предъявит водителю или кондуктору служебное удостоверение или справку с места работы, а также документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что до сих пор непонятно, кто принимает решения об ограничении транспортного сообщения в Одессе и кто несет ответственность за последствия. По этому поводу нет ни распоряжений мэра, ни решений горсовета — только противоречивые сообщения на брифингах и сайте мэрии.

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