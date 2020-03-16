Труханов распорядился закрыть все общепиты, спортклубы и непродуктовые магазины

Так, согласно распоряжению мэра, с 16 марта 2020 с 00:00 временно останавливается работа таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек:

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19.

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• торгово-развлекательных центров;

• строительных рынков и других (кроме продуктовых);

• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Работа этих объектов останавливается до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер.

Также Труханов распорядился предупредить руководителей учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

Отметим, подобное распоряжение в воскресенье выдал мэр Львова Андрей Садовой — с понедельника в городе закрываются все заведения торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и заправок.

По сути, в Одессе вводится режим чрезвычайного положения, что, конечно же, не входит в полномочия органов местного самоуправления.

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