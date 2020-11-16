Труханов предварительно побеждает на мэрских выборах 228 Новости

По результатам неофициального подсчёта 167 тысяч голосов избирателей, что составляет 95% от общего числа проголосовавших, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает Геннадий Труханов.

По данным ТАЙМЕРА, за действующего мэра Одессы отдали свои голоса 90,7 тысячи избирателей, что составляет 54,3 % от общего числа проголосовавших. У Скорика 70,6 тысячи голосов, или 42,3%.

С учётом того, что разрыв между кандидатами составляет 12% голосов, уже можно сделать вывод о победе во втором туре выборов Геннадия Труханова.

Действующий мэр Одессы пока побеждает во всех четырёх районах города. Наиболее неоднозначная ситуация в Киевском районе, где за Труханова проголосовали 48,4, а за Скорика - 48 процентов избирателей.