Троим лицам, предлагавшим взятку в $5 млн главе Фонда госимущества за "своего" директора ОПЗ, объявили о подозрении 35 Криминал, Новости

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении трем лицам – тем, которые были уличены в даче крупной взятки главе Фонда Госимущества за назначение выгодного им директора Одесского припортового завода. Решается вопрос о мере пресечения им.

30 января 2020 трем лицам, уличенным накануне, во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США, председателю Фонда государственного имущества Украины, детективы Национального бюро по процессуальному руководству САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, – сообщают в НАБУ.

Следствие уже установило, подозреваемые незаконно предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США в обмен на назначение на должность директора ОАО “Одесский припортовый завод” (99,5% акций принадлежат государству) определенного лица. Этот “свой” директор должен был “способствовать сотрудничеству” между заводом и частными компаниями, связанных с теми, кто предлагал взятку.

Напомним, главе Фонда госимущества предлагали взятку в размере 5 миллионов долларов за “своего” директора ОПЗ.

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