Трое одесситов умерли за сутки от ковида 40 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 83 одессита.

В целом с начала эпидемии по состоянию на 9 сентября 2021 года в Одессе зарегистрированы 68 124 случая коронавирусной болезни.

По данным на 9 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 114 пациентов с COVID-19, из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 73 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 58 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — пять детей.

На утро 9 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 375 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей (один мальчик и одна девочка).

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 56 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 868 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1595 одесситов.