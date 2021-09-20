Трое одесситов умерли за сутки от ковида 51 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 131 одессит.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 20 сентября в Одессе зарегистрированы 69 585 случаев COVID-19.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 166 пациентов, из них 59 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии — 107 больных, из них восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходит лечение 91 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — 14 детей.

На 20 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 268 коек для госпитализации пациентов с ковидом.

За последние сутки зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной болезни у детей, четыре мальчика и две девочки находятся на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки выздоровели 11 жителей Одессы, продолжают болеть 2605 горожан.