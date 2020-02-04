Три украинских порта планируют отдать на приватизацию 116 Новости

На приватизацию хотят отдать порты, которые могут быть неинтересны для концессии.

Порты Скадовск, Усть-Дунайск и Белгород-Днестровский могут быть переданы на приватизацию.

Об этом в интервью НВ.Бизнес рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Отвечая на вопрос о том, какие активы Мининфраструктуры планирует передать на приватизацию, Криклий сказал: “Из самого интересного – планируем на продажу три маленьких порта: Белгород-Днестровский, Скадовск и Усть-Дунайск. Потому что на концессию туда маловероятно кто‑то зайдет: они сильно убыточные, им уже не хватает денег на фонд заработной платы”.

Напомним, что 26 ноября 2019 года решением Кабмина на приватизацию были переданы 339 государственных объектов от шести министерств. Среди них из ведения МИУ – 28 объектов, среди которых предприятия, целые или части имущественных комплексов. Среди прочего в список попали единые имущественные комплексы ГП “Скадовский морской торговый порт” и ГП “Морской торговый порт Усть-Дунайск”.

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