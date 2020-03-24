Три года сотрудники портов наживались на хранении и разгрузке импортных авто – СБУ 75 Криминал, Новости

В Службе безопасности Украины установили, что в течение трех лет сотрудники госпредприятия “Администрация морских портов Украины” предоставляли бизнесменам территорию портов для разгрузки и хранения импортных автомобилей по значительно заниженным тарифам и без разрешительных документов. Из-за таких схем государство недополучило около 5 миллионов гривен.

Оперативники СБУ установили, что в течение трех лет (2017-2019) чиновники вместе с аффилированными коммерческими структурами незаконно использовали имущество госпредприятия.

В частности, они предоставляли бизнесменам территорию портов для разгрузки и хранения импортных автомобилей по значительно заниженным тарифам и без разрешительных документов.

По предварительным данным следствия, в результате действия таких схем государственный бюджет недополучил около 5 млн грн.

Следствие продолжается в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

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