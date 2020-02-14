Трассу Одесса-Николаев-Херсон планируют сделать четырехполосной 17 Идеи, Новости

Дорогу М-14, которая связывает Одессу с Николаевом и Херсоном, в “Укравтодоре” планируют сделать четырехполосной. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

В настоящее время в ведомстве работают над технико-экономическим обоснованием расширения до четырех полос трассы Одесса-Николаев-Херсон.

В текущем году “Укравтодор” планирует расширить до четырех полос участки трех трасс М-03 (на участке от Лубны до Полтавы, от Полтавы до города Валки), М-07 (на отдельных участках трассы от города Ковель до украинского-польской границы) и Н-31 (на всей протяженности от ответвления возле Решетиловки в Днепр).

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