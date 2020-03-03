Трагедия 2 мая в Одессе: Зеленского просят рассекретить материалы дела

Одесский областной совет просит президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапку рассекретить материалы и оперативно расследовать дело о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, во время которых в Одессе погибли почти 50 человек.
Соответствующее обращение депутаты приняли сегодня на сессии.
В обращении депутаты напомнили, что 2 мая 2014 года в Одессе во время беспорядков погибло 48 человек. Депутаты считают, что начатое ранее расследование проводится неэффективно и намеренно затягивается, поэтому они требуют оперативного и беспристрастного расследования по факту “массовых убийств и других преступлений, имевших место 2 мая”.
Авторы документа утверждают: все беспорядки и убийства – на Греческой площади (где беспорядки начались) и на Куликовом поле (где погибли люди в Доме профсоюзов) – якобы были совершены одной и той же диверсионной группой.
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Поэтому они считают, что все события 2 мая должны быть объедены в одно уголовное производство, которое, по их мнению, незаконно разделено на отдельные дела.
Также депутаты недовольны тем, что детали проводимого расследования были засекречены.
Кроме того, авторы обращения считают, что следствие привлекало к ответственности невиновных (19 человек, оправданных в 2017 году Ильичевским районным судом Одесской обл.) и пр.
Облсовет просит Зеленского назначить служебное расследование в связи с якобы умышленным затягиваем расследования должностными лицами Нацполиции, СБУ, прокуратуры, наказать их и пр.
Аналогичные требования выдвигаются в адрес Рябошапки.
Обращение инициировано депутатской группой “Оппозиционная платформа – за жизнь”.
Как сообщалось ранее, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители “Правого сектора”.
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Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
Правоохранители провели ряд задержаний.
18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.
Апелляцию по оправданным рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.