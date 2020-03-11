Традиционной Юморины не будет: масштабное празднование 1 апреля отменяется 36 Новости

В связи с введением в стране ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19 в Одессе отменяют Юморину.

Такое решение принято в ходе заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Мы уже сейчас просим информировать людей, что Юморины в ее обычном виде в этом году не будет. Это очень массовое мероприятие, которое посещают десятки тысяч людей», – сообщил председатель комиссии заместитель городского головы Павел Вугельман.

Он отметил, исходя из следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоится в ближайшие день-два, будет принято решение о проведении менее массовых мероприятий в рамках празднования Юморины.

«Такие концерты, к примеру, как «Комедиада», мы, может и разрешим – где в зале присутствует до 200 человек. Но в любом случае будет исходить из рисков», – подчеркнул вице-мэр.

Напомним, с 12 марта в Украине вводится общенациональный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

В связи с этим Кабмин ввел ограничения по всей Украине.

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