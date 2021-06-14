Только один одессит заболел ковидом за сутки 16 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на 14 июня в Одесской области зарегистрированы 140 146 случаев COVID-19. Из них 65 456 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболел один одессит, в целом по региону зарегистрированы 13 новых случаев заболевания.

По данным на 14 июня, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 68 пациентов с COVID-19, из них 15 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 53 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили два человека с подозрением на COVID-19.

17 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в городской больнице №5, один ребенок – в детской городской клинической больнице №3.

По данным на 8:00 14 июня, в двух опорных больницах Одессы свободны 408 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 59 одесситов, продолжают болеть 862 одессита.