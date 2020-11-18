Тендер на ремонт админздания одесского порта выиграл без конкурса человек из окружения Труханова

Одесский морской порт без торгов отдал подряд на 4,9 млн гривен фирме из круга влияния бизнесмена Евгения Коновалова, входящего в ближайшее окружение нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова.
Об этом известно из публикации на сайте открытых электронных закупок РroZorro.
Речь идет о тендере на капремонт здания администрации порта, который проводили по максимально упрощенной процедуре даже без конкурса только с одним участником - зарегистрированным в селе Лиманка Одесской области ООО «Аквилон-Гранд».
Договор с фирмой уже подписан, 40% от оговоренной суммы в 4,9 млн гривен перечислят на предприятие сразу в качестве аванса, остальное - после подписания акта о выполнении работ. Фирма должна выполнить ряд кровельных и фасадных работ, заменить коммуникации и провести целый ряд ремонтных работ внутри здания — отремонтировать два коридора, несколько кабинетов и санузлы.