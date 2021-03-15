Тело пропавшего одессита нашли в катакомбах 12 Новости

14 марта в катакомбах под селом Нерубайское обнаружили тело 26-летнего одессита Виталия Кушпеля, без вести пропавшего 5 марта.

Как сообщили в полиции, тело обнаружили местные жители.

5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким. В день ухода молодой человек написал своей девушке, что его может не быть в живых.

По словам товарищей погибшего, который занимался его поисками, в полицию по данному поводу они обратились в тот же день, 7 марта, но до 10 марта заявление о пропаже не регистрировали и розыск не начинали.

На теле погибшего не обнаружено следов насилия, возможно, он покончил с собой.

В настоящее время ожидают результатов экспертизы, которая установит причины смерти.