Текущий ремонт улично-дорожной сети Одессы будет проводить компания «ДСК «Автошлях» 25 Новости

Компания победила в тендере, который объявило Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета еще 16 декабря объявило тендер для поиска подрядчика, который выполнил бы работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города. Во время текущего ремонта планировалось восстановить 1000 квадратных метров дорожного покрытия. Глубина выбоин, которые планируется ликвидировать, составляет до 50 мм. Проведение ремонтных работ запланировано без полного перекрытия движения. Ожидаемая стоимость закупки работ по текущему ремонту составляла 3 миллиона 242 тысячи гривен.

Заявки на участие в тендере подали три компании: ООО «ДСК «Автошлях», ООО «Стройспецтехника» и ООО «Дир». На электронном аукционе, который состоялся 3 января 2020 года в 12:17, изначально компания «ООО «ДСК «Автошлях» оценила работы по текущему ремонту дорог в 3 миллиона 223 тысячи 900 гривен, ООО «Стройспецтехника» выставила цену в 3 миллиона 228 тысяч гривен, а ООО «Дир» – 3 миллиона 236 тысяч 470 гривен. Во втором раунде аукциона ООО «Стройспецтехника» снизила цену работ до 3 миллионов 198 тысяч гривен, а ООО «ДСК «Автошлях» – до 3 миллионов 193 тысяч 900 гривен. В третьем раунде аукциона ни одна из компаний цены не снижала, таким образом, ООО «ДСК «Автошлях» стало победителем в тендере.

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета уже разместило в системе электронных закупок «Прозорро» сообщение о намерении подписать договор с ООО «ДСК «Автошлях».

Заметим, что ООО «ДСК «Автошлях» официально зарегистрировано в Печерском районе города Киева. Размер уставного капитала предприятия составляет 100 тысяч гривен. Дата регистрации предприятия – 7 февраля 2019 года. Основным видом деятельности предприятия, согласно с ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, является строительство дорог и автострад. Основателями предприятия ООО «ДСК «Автошлях» являются одесситы Ольга Валериевна Кравченко и Спришевский Геннадий Николаевич.

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