Такой хоккей нам не нужен: криворожский тренер избил 11-летнего одесского хоккеиста 24 Новости

Юные хоккеисты, по примеру их старших коллег-профессионалов, принялись выплескивать эмоции на соперников руками, ногами и спортивным инвентарем. Возможно, в этой подростковой драке, в конечном итоге, победила бы дружба, однако в дело вмешался седовласый тренер криворожцев Сергей Брага. Вместо того, чтобы разнимать мальчиков, он принял активное участие в «ледовом побоище».

Нескольким одесским «морским волчатам» сильно досталось от тренера «Кривбасса», однако больше всех пострадал голкипер одесской команды, 11-летний Илья Бобров. На видео хорошо видно, как 11-летнего хоккеиста укладывают на лед приемом явно не из хоккея. По предварительной информации, Илья прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

Одесский клуб отправил жалобу в украинскую молодежную хоккейную лигу. Пока внятной реакции ни оттуда, ни из Кривого Рога не было. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

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