Сумна статистика: у 80% дітей, проживаючих в інтернатах Одещини, є батьки 77 Люди, Новости

В Одеському регіоні проживають півмільойона дітей, і це один з найбільш високих показників в Україні.

На жаль, 5000 з них – сироти, ще 2000 знаходяться в складних життєвих умовах.

3000 дітей проживають в інтернатах та закладах інтернатного типу, проте тільки 713 з них мають статус сиріт, а у всіх інших є батьки. Це говорить про те, що 80% соціальних сиріт могли б жити зі своєю сім’єю, але позбавлені цієї можливості через неблагополучних батьків.

Цю сумну статистику 3 лютого озвучив на нараді, за участю міністра соціальної політики України Юлії Соколовської, заступник голови Одеської ОДА Віталій Свічинський.

На засіданні були присутні: міністр соціальної політики, представники Кабміну, керівництво Одеської ОДА та представники профільних департаментів. В онлайн-режимі працювали глави всіх ОТГ Одеської області.

В ході наради були обговорені питання забезпечення прав дітей і механізми реформування інтернатів регіону в дитячі будинки сімейного типу.

Юлія Соколовська зазначила, що особливу увагу приділятимуть закупівлі житла дітям-сиротам і контролю його отримання.

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