Судья Вадим Иванчук отказал правоохранителям в наложении ареста на полуциркульное здание Руслана Тарпана 5 Места, Новости

Судье показалось недостаточно предоставленных прокуратурой доказательств уничтожения здания-памятника архитектуры. Ранее этот же судья снял арест в пользу бизнесмена Руслана Тарпана.

Следственный судья Киевского районного суда Вадим Иванчук отказал прокуратуре Одесской области в удовлетворении ходатайства о повторном наложении ареста на полуциркульное здание на Приморском бульваре, 7. Соответствующее решение он принял 14 февраля 2020 года. Напомним, что правоохранители в июле 2019 года зарегистрировали уголовное производство №42019160000000402 по факту уничтожения здания-памятника архитектуры национального значения. Собственники здания в лице компании «Гранд Отель» решили без каких-либо разрешительных документов надстроить мансардный этаж и проводят другие строительные работы на прилегающей территории. Также, по всей видимости, к памятнику пристроили шахту лифта.

Прокуратура хотела наложить арест на здание и нежилые помещения, запретив их отчуждение и право распоряжаться ими, а также наложить запрет на выделение в отдельные помещения и части, смену адреса. Кроме этого, должен был быть наложен запрет на:

проведение кем-либо реконструкции, строительных и ремонтных работ;

любые регистрационные действия относительно здания.

Адвокат компании Руслана Тарпана выступил категорически против удовлетворения ходатайства о наложении ареста и заявил, что он заинтересован в как можно скором проведении экспертизы, которая должна определить осталось ли полуциркульное здание памятником архитектуры.

Судья Вадим Иванчук пришел к выводу, что прокуратура должным образом не обосновала необходимость наложения ареста.

Но главным является то, что, по мнению Вадима Иванчука, к ходатайству не были приложены доказательства, которые бы подтвердили факт проведения самовольных строительных работ компанией «Гранд Отель» на протяжении 2016-2019 годов. Для судьи не стали доказательством даже акты визуального осмотра незаконного строительства в самом центре города.

Напомним, что собственник здания компания «Гранд Отель» в июле 2016 года зарегистрировала декларацию в департаменте ГАСИ в Одесской области о начале строительных работ по реставрации фасада и кровли здания. В июне 2019 года городским управлением ГАСК и областным департаментом ГАСИ в Одесской области был составлен акт, которым зафиксировано проведение строительных работ, непредусмотренных декларацией от 2016 года. В июле 2019 года декларация, выданная в 2016 году ООО «Гранд Отель», была отменена городским ГАСКом.

Вадим Иванчук считает недостаточным то, что прокурор доказывает незаконность проведения строительных работ на памятке архитектуры национального значения лишь ссылаясь на декларацию 2016 года, отмененную в 2019 году.

Ко всему прочему, судье также захотелось доказательств о привлечении к ответственности чиновников департамента ГАСИ в Одесский области, которые безосновательно зарегистрировали декларацию в июле 2016 года и на основании которой заказчик строительства в 2016-2019 года проводил работы.

Вадиму Иванчуку также понадобилось подтверждение того, что объём и характер уже выполненных строительных работ не соответствует проектной документации, которая указана в декларации.

Со стороны редакции интернет-издания «Монитор» мы хотели бы предложить судье Киевского районного суда Вадиму Иванчуку провести выездное заседание суда возле памятника архитектуры национального значения на Приморском бульваре, 7. Все одесситы должны посмотреть на то, как в Одессе происходит подыгрывание незаконному строительству и узнать героев в лицо.

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