Судья из Одесской области привлечен к дисциплинарной ответственности 62 Люди, Новости

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия объявила строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев судье Беляевского районного суда Одесской области Бурану Валерию Николаевичу, а также судье Шевченковского районного суда Киева Макаренко Ирине Александровне.

В отношении судьи Беляевского районного суда Одесской области Бурана Валерия Николаевича подало жалобу ООО «Джелс Энерджи АБ», поскольку он решением от 12 декабря 2017 г. установил, что полномочия директора ООО «Південьагропереробка» отсутствовали и были ограничены на момент заключения контракта от 10 мая 2015 г. с ООО «Джелс Энерджи АБ». Это повлекло существенные негативные последствия.

Основываясь на решении судьи Бурана В.Н., судья Шевченковского районного суда Киева Макаренко И.А. отменила решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины по иску ООО «Джелс Энерджи АБ» к ООО «Південьагропереробка» о взыскании долга, признав сделку между ними недействительной. При этом судья Макаренко И.А. не обратила внимания на то, что на время вынесения ею постановления от 22 декабря 2017 г. решение Беляевского районного суда Одесской области не вступило в законную силу, поскольку не истек срок его обжалования.

Постановлением апелляционного суда Одесской области по жалобе ООО «Джелс Энерджи АБ» решение судьи Беляевского районного суда Одесской области Бурана В.Н. было впоследствии отменено. Киевский апелляционный суд, в свою очередь, отметил нарушения, допущенные судьей Шевченковского районного суда Киева Макаренко И.А.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, разбираясь с жалобой, поданной на судью Бурана В.Н., приняла решение открыть дисциплинарное дело также в отношении судьи Макаренко И.А. и объединить эти дела. По итогам их рассмотрения был сделан вывод о совершении существенных дисциплинарных проступков обоими служителями Фемиды, на них наложены вышеуказанные взыскания – строгие выговоры и трехмесячное лишение права на получение доплат к окладу.

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