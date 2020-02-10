Суд восстановил Ройтбурда на посту директора Художественного музея 59 Новости

Судья Приморского суда Одессы Денис Донцов признал незаконным и подлежащим отмене решение Одесского облсовета об увольнении Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея.

При этом суд решил, что компенсации Ройтбурду не полагаются, так как всё это время он продолжал исполнять обязанности директора музея.Полный текст решения суда пока не опубликован, так что сказать, какими именно доводами пользовался суд, признавая решение облсовета уволить Ройтбурда незаконным, пока неясно.Добавим, что решение суда пока не вступило в законную силу: у облсовета ещё остаётся возможность обжаловать его в апелляции.

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