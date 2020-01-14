Суд позволил сбежать подозреваемому в жестоком нападении на фермера из Одесской области 36 Криминал, Новости

Заводской райсуд Николаева позволил сбежать Виктору П. — подозреваемому в жестоком нападении на директора агрокомпании «Укрзерно Трейд» Александра Пилипенко. Виктор П. около полугода находился в розыске. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и доставили его в Николаев из Трусковца, но судья не провела заседание по избранию меры пресечения.

Об этом рассказал потерпевший фермер Александр Пилипенко.

По его словам, 10 января силовики задержали Виктора П. в Трускавце. Он оказал сопротивление и выпрыгнул из окна второго этажа. Подозреваемого доставили в суд Николаева около двух часов ночи 12 января. Судья Алена Темникова, по словам Пилипенко, перенесла заседание по избранию меры пресечения на 13 января.

С большим опозданием в зал суда пришли адвокаты Виктора П. которые принесли справку о том, что их подзащитный заболел ангиной. В связи с этим судья снова перенесла заседание. Оно назначено на 9 утра 17 января.

Александр Пилипенко уверен: в суд Виктор П. не явится. По словам пострадавшего фермера, прокуратура проверила предоставленную адвокатами справку из больницы — она оказалась липовой. Пилипенко считает, что судья умышленно позволила Виктору П. сбежать.

Как человека, который находился в розыске, не отправили сразу в СИЗО? Он уже скрывался от правосудия и продолжит это делать. Я буду добиваться справедливости. Если нужно, обращусь к президенту, — заявил Александр Пилипенко.

По версии следствия, 54-летний Виктор П. вместе с 25-летним сыном Артуром П. жестоко избил Александра Пилипенко, нанес ему шесть ножевых ранений в бедро и забрал из его автомобиля около 40 тыс. долларов США в разных валютах. Инцидент произошел 14 июля 2019 года. После нападения прокуратура объявила нападавших отца и сына в розыск.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины «разбой, совершенный организованной группой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах с нанесением тяжких телесных повреждений». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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