Суд по новым фигурантам дела о покупке Евромэрии: Бабeнко оставили на свободе, а Коломийцу определили залог в 420 тысяч 50 Криминал, Новости

Антикоррупционный суд определил меру пресечения для двух из четырех новых фигурантов дела “Краяна” (покупке админзданий завода для Евромэрии).

Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Коломийцу, которого подозревают в деле завода “Краян”, меру пресечения в виде залога в 420 тысяч 400 гривен.

Антикоррупционный суд в то же время не смог определить меру пресечения для другого фигуранта дела – депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко (родственника нардепа Александра Дубового). Из-за процессуальных неточностей судьи вернули ходатайство о мере пресечения на доработку. Ранее обвинение требовало помещение под стражу с возможным залогом в 20 миллионов гривен.

По мнению адвокатов, размер залога чересчур большой, а подозрение – необоснованно и не вручено должным образом.

При этом, по еще одному фигуранту Александру Дубовому не избрали меру пресечения, дело продолжат рассматривать завтра. А еще помощнице Труханова Алене Поповой (которая скрывается) пока не избрали меру пресечения.

Отметим, что во время заседания суд обратил внимание на флeшку помощницы Труханова Алены Поповой. Среди них “черная касса” Одесского горсовета и файл – анкeта на визу США.

Напомним, что 24 января Олeгу Бабeнко и еще трем новым фигурантам дeтeктивы НАБУ объявили подозрение в совершении преступления по ч.5 ст. 191 УК Украины и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Среди новых подозреваемых: помощница Труханова Алена Попова, которая скрывается от следствия, экс-нардeп Алeксандр Дубовой и экс-дeпутат Килийского райсовета, а также депутат Анатолий Коломиец, а еще депутат облсовета Олег Бабенко.

Источник