Суд отстранил одиозную чиновницу департамента инвестиций Одесской ОГА 20 Люди, Новости

Кроме этого, к Евгении Волынец применена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Таким образом Приморский районный суд удовлетворил ходатайства следователя в особо важных делах СБУ Украины в Одесской области. Соответствующие решения были приняты 20 марта 2020 года. Директора департамента инвестиций Евгению Волынец и других служебных лиц подозревают в присвоении бюджетных средств в рамках уголовного производства №12019160000000727 от 27 ноября 2019 года.

Правоохранители считают, что в феврале 2019 года у чиновницы Евгении Волынец в должности директора департамента инвестиций Одесской ОГА возник преступный умысел направленный на присвоение средств государственного бюджета. Данные деньги должны были быть потрачены на оплату труда сотрудников самого департамента. Вместо этого Волынец занялась фиктивным трудоустройством, взяв на работу на должность ведущего консультанта близкого к ней человека. По мнению следствия, зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника директор департамента оставляла себе.

Также было установлено, что в марте 2019 года Волынец своей фиктивно трудоустроенной знакомой дала указание открыть банковский счет в «Приват Банке» для начисления заработной платы. Кроме этого чиновница потребовала передать ей банковскую карточку со всеми документами и пин-кодом для присвоение средств государственного бюджета, которые начислялись в качестве заработной платы и других предусмотренных выплат.

По всей видимости, у Евгении Волынец дела плохи, поскольку о том, что трудоустроенная сотрудница не выполняла никаких функций подтвердил ее муж, а также коллеги по департаменту инвестиций, которые указали, что видели ее лишь несколько раз. Также то, что Волынец сама пользовалась банковской картой фиктивно трудоустроенной сотрудницы, подтверждают и камеры наблюдения на банкоматах, которые и зафиксировали чиновницу.

В общей сложности, Евгения Волынец получала зарплату фиктивно трудоустроенной сотруднице в период с марта 2019 года по январь 2020 года. Общая сумма полученных таким образом денежных средств составляет 118 511,25 гривен.

Теперь же Евгения Волынец отстранена от занимаемой должности директора департамента на срок до 18 мая 2020 года и должна находиться под домашним арестом в ночное время с 22:00 до 08:00. В случае, если правоохранители доведут дело до обвинительного приговора, то чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Поступок Евгении Волынец тяжело поддается какой-либо логике, ведь чиновница весьма обеспечена и полученные преступным путем 118 тыс. гривен никак не влияют на ее финансовое состояние. Согласно декларации за 2020 год, в собственности Евгении Волынец имеется квартира практически на 100 м2, недостроенные апартаменты на 52 м2, а также элитный автомобиль Jaguar XF 2013 года выпуска. Зарплата чиновницы на должности директора департамента инвестиций Одесской ОГА за 2019 год составила 406 907 гривен.

Евгения Волынец была назначена на должность директора департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской ОГА в ноябре 2018 года тогдашним губернатором Максимом Степановым.

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