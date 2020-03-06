Суд отпустил под залог в 1 млн замдиректора ОПЗ 22 Криминал, Новости

Суд отпустил под залог в 1 млн грн заместителя директора Одесского припортового завода Степана Киминчиджи, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к нанесению 93,3 млн грн ущерба предприятию.

Такое решение принял следователь судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк.

В случае внесения залога на него положат следующие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, в том числе с доверенным лицом экс-нардепа от БПП Александра Грановского Ольгой Ткаченко, самим Грановским, экс-нардепом от БПП Игорем Кононенко и другими; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

По версии следствия, доверенное лицо екснардепа от БПП Александра Грановского Ольга Ткаченко организовала схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям с реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены должностные лица ОПЗ. Вследствие таких противоправных действий ОПЗ получил доход в около 93,3 млн грн.

Отметим, сегодня в НАБУ назвали квартет подозреваемых по делу схемы на ОПЗ на 93 млн.

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