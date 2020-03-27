Суд исследовал почти все письменные доказательства по делу Труханова 56 Криминал, Новости

Высший антикоррупционный суд исследовал 32 из 34 томов письменных доказательств в деле по обвинению городского головы Одессы Геннадия Труханова в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по обвинению мэра Одессы. Из-за общенационального карантина судебное заседание в деле проходило в формате видеоконференции. Коллегия судей исследовала еще 12 томов предоставленных следствием материалов. Всего их уже исследовано 32 тома из 34», – говорят в суде.

В то же время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркивают, что в деле пока исследовано всего лишь 28 томов, а не 32, как сообщают в ВАКС. По информации прокуратуры, на заседании исследовали лишь 7 томов.

31 марта 2020 года истекает срок в 3 года с момента подачи электронной декларации Трухановым за 2016 год. Поэтому, учитывая, что статья о недостоверном декларировании является не особо тяжким преступлением, срок давности в нем истекает как раз через 3 года после совершения правонарушения. Таким образом, дело Труханова, скорее всего, закроют по срокам давности.

Напомним, по данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 гг был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Мэром Одессы были незадекларированны: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года – на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы Национального бюро также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда. 3 мая НАБУ завершило следствие по делу. В рамках этого дела НАБУ изучило движение средств по счетам сожительницы Труханова.

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