Строительство железнодорожной ветки к Одесскому порту завершено

Компания «Евротерминал» завершила строительство подъездной железнодорожной ветки к Одесскому морскому торговому порту.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пропускная способность нового маршрута — от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь — превысит миллион тонн грузов в год. При этом открытие ветки уменьшит количество грузового транспорта, проходящего через проходные порта и эстакаду, то есть снизит негативное влияние на экологию.

Теперь в планах «Евротерминала» — создание пункта обработки контейнерных поездов и зернового комплекса.