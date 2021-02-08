Строительная компания из Одессы недоплатила 7 млн гривен налогов

Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов, для которого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.
Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники спецслужбы установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса.
Руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места и площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.
По предварительным выводам экспертов, государственный бюджет не досчитался более 7 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия.