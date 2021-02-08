Строительная компания из Одессы недоплатила 7 млн гривен налогов 58

Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов, для которого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники спецслужбы установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса.

Руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места и площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

По предварительным выводам экспертов, государственный бюджет не досчитался более 7 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.