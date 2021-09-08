Стрелявший на чеченской свадьбе житель Одесской области может сесть на семь лет 44 Криминал, Люди, Новости

Доброславская окружная прокуратура направила в Коминтерновский районный суд обвинительный акт в отношении молодого мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296) и незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 263).

«В июле этого года обвиняемый, находясь неподалеку ТЦ "Ривьера" в селе Фонтанка, грубо нарушая общественный порядок, по мотивам явного неуважения к обществу сделал около 12 выстрелов из карабина в воздух», — напомнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

У 24-летнего жителя Южного изъяли карабин. Кроме того, в его автомобиле нашли металлический кастет и охотничий нож, которые, по заключению экспертизы, являются холодным оружием. Разрешения на их ношение, предусмотренного законом, у молодого человека не было.

Согласно законодательству, Крамаренко может грозить до семи лет лишения свободы.