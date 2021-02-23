Стерненко посадили на 7 лет за похищение и пытки депутата

Приморский суд Одессы приговорил активиста-националиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы и конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновской РА Сергея Щербича.

Как сообщает «Таймер», его взяли под стражу прямо в зале суда.

«Это первый из трёх предстоящих приговоров. В ближайшее время ожидаем процессуального завершения ещё по двум обвинительным актам — умышленному убийству и обороту наркотиков», — написал в своём телеграм-канале юрист Андрей Портнов.

Группа поддержки Стерненко традиционно кричала: «Ганьба!» Не помогло и присутствие в зале суда американки Ульяны Супрун, которая несколько лет возглавляла минздрав Украины.

Накануне Стерненко созывал своих сторонников в Одессу. «Если вы ещё не решили, ехать ли, то не сомневайтесь и погнали, пока ещё есть свободные места и транспорт. Если же вы едете своим ходом или из других городов, можем вас заправить или оплатить билеты в обе стороны», — писал он, не уточняя, из каких средств оплачивает чужие билеты.

Под Приморским судом жгли шины, взрывали петарды, устраивали стычки с полицией и препятствовали выводу автозака с заключенным.