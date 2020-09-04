Статистика коронавируса в Украине и Одессе на 4 сентября 73 Новости

Статистика короновируса на 4 сентября в Украине — опять достигнут антирекорд по числу новых заражений. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2 723 новых заражений на COVID-19. Напомним, что вчера зафиксировали 2430 новых случаев, а 2 сентября — 2495. Наибольшее количество заболевших подтвердили в Харькове (371), Киеве (319), Одессе (225), Тернопольской (204) и Львовской (196) областях.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 4 сентября:

новых случаев — 2723 человека

выздоровели — 937 человек

умерли — 51 человек

Одесская область 4 сентября заняла 3 место среди регионов Украины по количеству новых заболевших — зафиксировали 225 новых случаев (побит антирекорд 28 августа). За прошедшие сутки в Одессе зафиксировано 132 новых заражения и 5 летальных случаев.

Общая статистика по Одесской области на 4 сентября:

случаев заражения — 8039 человек

продолжают болеть — 5056 человек

выздоровели — 2642 человека

смертность — 121 случаев