Статистика коронавируса в Украине и Одессе на 4 сентября

Статистика короновируса на 4 сентября в Украине — опять достигнут антирекорд по числу новых заражений. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2 723 новых заражений на COVID-19. Напомним, что вчера зафиксировали 2430 новых случаев, а 2 сентября — 2495. Наибольшее количество заболевших подтвердили в Харькове (371), Киеве (319), Одессе (225), Тернопольской (204) и Львовской (196) областях.
Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 4 сентября:
- новых случаев — 2723 человека
- выздоровели — 937 человек
- умерли — 51 человек
Одесская область 4 сентября заняла 3 место среди регионов Украины по количеству новых заболевших — зафиксировали 225 новых случаев (побит антирекорд 28 августа). За прошедшие сутки в Одессе зафиксировано 132 новых заражения и 5 летальных случаев.
Общая статистика по Одесской области на 4 сентября:
- случаев заражения — 8039 человек
- продолжают болеть — 5056 человек
- выздоровели — 2642 человека
- смертность — 121 случаев